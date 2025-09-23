Ρούλα Πισπιρίγκου: Απαγορεύει τη σειρά του Κοκκινόπουλου

Τις τελευταίες εβδομάδες, δημοσιεύματα θέλουν τον Πάνο Κοκκινόπουλο να ετοιμάζει τηλεοπτική σειρά βασισμένη στην τραγωδία της Πάτρας.

Η συνήγορος υπεράσπισής της μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και μετέφερε όσα είπε η εντολέας της μέσα από το κελί:

«Η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν έχει παραδεχτεί ποτέ ότι έκανε αυτές τις πράξεις. Το τι πιστεύει η κατηγορούμενη μπορεί κάποιους να τους αφήνει αδιάφορους. Το θέμα είναι τι λέει το νομικό μας σύστημα. Αυτή η γυναίκα είναι πρωτόδικα καταδικασμένη, έχει το τεκμήριο της αθωότητας και το έχει και πολύ ενεργό και πολύ ζωντανό. Ακόμα και παρά την ομόφωνη καταδίκη της σε πρώτο βαθμό. Έχω την πεποίθηση ότι θα ανατραπεί η απόφαση σε δεύτερο βαθμό, γιατί ο τρόπος που εργαζόμαστε πάνω σε αυτήν την υπόθεση διαφέρει πάρα πολύ από τον τρόπο προσέγγισης που υπήρχε στον πρώτο βαθμό. Ο κ. Κοκκινόπουλος ερχόταν στο γραφείο του Κούγια και έπαιρνε δικογραφίες και εμπνέονταν από αληθινές ιστορίες αλλά σε υποθέσεις που ήταν πλέον αμετάκλητες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς η κ. Παπαληγούρα θα παίξει σε μια σειρά, που θα είναι μια μητέρα που αφήνεται το υπονοούμενο ότι μάλλον δολοφονεί τα παιδιά της, αλλά δεν θα καταλάβει κανείς ότι πρόκειται για την εντολέα μου».

Αναφερόμενη στη σειρά, η συνήγορος πρόσθεσε:

«Θα το πω ξεκάθαρα. Ακόμα κι αν γραφτεί ένα σημείωμα στην αρχή του επεισοδίου, ότι όποια ομοιότητα με πρόσωπα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν έχει καμία νομική σημασία. Επειδή μίλησα με την εντολέα μου και επειδή δεν έχει και καμία σχέση με αυτήν την τηλεοπτική παραγωγή, κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι η εντολέας μου δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να εμπορευτεί αυτήν την τραγωδία για να κερδίσει έστω κι ένα ευρώ. Αν έχουμε έστω και ενδείξεις ότι θα γίνει αυτή η σειρά θα καταθέσουμε ασφαλιστικά μέτρα για να σταματήσουμε την προβολή της».