Ρόδος: Στη φυλακή δύο από τους πέντε για την υπόθεση διακίνησης 7 κιλών κοκαΐνης
Οι κατηγορίες που βαραίνουν τους εμπλεκόμενους
Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν πριν από λίγο, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως Ρόδου, οι δύο από τους πέντε εμπλεκόμενους, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση επτά κιλών κοκαΐνης.
Η υπόθεση εξιχνιάστηκε την περασμένη Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, από αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.
Ειδικότερα το δρόμο για τις φυλακές πήραν σήμερα ο 40χρονος Αλβανικής καταγωγής και ο 37χρονος συμπατριώτης του. Ελεύθερος αφέθηκε ο τρίτος εμπλεκόμενος, στρατιωτικός 42 ετών.
Σημειώνεται ότι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγυοδοσίας, αφέθηκαν (μετά την απολογία τους χθες Καθαρή Δευτέρα) ο 46χρονος επίσης Αλβανός και ο 34χρονος Έλληνας.
‘Όλοι οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για:
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- Ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
