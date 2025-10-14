Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου – Δύο συλλήψεις

Εγκεφαλικά νεκρό είναι το τρίχρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14.10) στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στη Ρόδο και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο του νησιού.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, που επικαλείται δηλώσεις του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου, Μιχάλη Σοκορέλου, υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος. Παράλληλα, λίγο πριν τις 15:00 η αστυνομία συνέλαβε τον θείο του άτυχου κοριτσιού και τον υπεύθυνο της πισίνας του ξενοδοχείου, ενώ, συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας.

