Ρόδος: 15χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος

Ένας 15χρονος μαθητής στη Ρόδο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το βράδυ της Κυριακής (22.03), έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος του 53χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά από ενημέρωση που έλαβε η αστυνομία αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας σχετικά με το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο ανήλικος βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με φίλους του, όταν, ύστερα από κατανάλωση αλκοολούχου ποτού, ένιωσε αδιαθεσία. Άμεσα μεταφέρθηκε στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.