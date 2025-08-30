Πυροσβεστική: Πάνω από 100 κλήσεις και 50 ενέργειες λόγω της κακοκαιρίας στην Δυτική και Βόρεια Ελλάδα
Η ανακοίνωση των πυροσβεστικών αρχών
Σε επαγρύπνηση βρισκόταν κατά την διάρκεια του Σαββάτου η πυροσβεστική λόγω της κακοκαιρίας που χτύπησε την δυτική και βόρεια Ελλάδα.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η υπηρεσίες δέχτηκαν πάνω από 100 κλήσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 50 ενέργειες στο πεδίο.
Αναλυτικά:
“Λόγω εκδήλωσης καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων, στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 100 κλήσεις, ενώ ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε 57 περιπτώσεις.
Ειδικότερα :
- 23 κλήσεις στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας, Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Καστοριάς) και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και μία (1) αφαίρεση αντικειμένου.
- 15 κλήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Θεσσαλονίκη, Π.Ε. Ημαθίας, Π.Ε. Πέλλας, Π.Ε. Χαλκιδικής) και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων και τρείς (3) αφαιρέσεις αντικειμένων.
- 50 κλήσεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κέρκυρας) και πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) αντλήσεις υδάτων, δύο (2) κοπές δέντρων και δύο (2) αφαιρέσεις αντικειμένων
- 12 κλήσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων, Π.Ε. Θεσπρωτίας) και πραγματοποιήθηκαν 11 κοπές δέντρων και μια (1) άντληση υδάτων
Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης έκτακτων καιρικών φαινομένων να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.”
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις