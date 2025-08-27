Φωτιά σε δύο εστίες στα Καλύβια Ηλείας – Στη μάχη πέντε εναέρια
Επι τόπου 42 πυροσβέστες
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύο εστίες στην περιοχή Καλύβια Ηλείας.
Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Δείτε την ενημέρωση της Πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε 2 εστίες στην περιοχή καλύβια Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025
