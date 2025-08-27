Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά σε δύο εστίες στα Καλύβια Ηλείας – Στη μάχη πέντε εναέρια

Επι τόπου 42 πυροσβέστες

DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:54

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύο εστίες στην περιοχή Καλύβια Ηλείας.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Δείτε την ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

