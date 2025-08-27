Φωτιά σε δύο εστίες στα Καλύβια Ηλείας – Στη μάχη πέντε εναέρια

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύο εστίες στην περιοχή Καλύβια Ηλείας.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Δείτε την ενημέρωση της Πυροσβεστικής: