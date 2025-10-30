Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Παλαιό Φάληρο – Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Παντελή Λινού στο Παλαιό Φάληρο Αττικής.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα κι έχουν καταφέρει να τη θέσουν υπό μερικό έλεγχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 30, 2025

Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, τα οποία έχουν τις αισθήσεις του αλλά εμφανίζουν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ καθοδόν είναι το ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Δείτε τις εικόνες

Δείτε βίντεο