Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Παλαιό Φάληρο – Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι
Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Παντελή Λινού στο Παλαιό Φάληρο Αττικής.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα κι έχουν καταφέρει να τη θέσουν υπό μερικό έλεγχο.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 30, 2025
Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, τα οποία έχουν τις αισθήσεις του αλλά εμφανίζουν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ καθοδόν είναι το ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.
