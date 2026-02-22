Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαΐδα: Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από έκρηξη κροτίδας – Κινδυνεύει να χάσει τα δάχτυλά του

Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάστασή της υγείας του

Πτολεμαΐδα: Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από έκρηξη κροτίδας – Κινδυνεύει να χάσει τα δάχτυλά του
EUROKINISSI/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛ.ΑΣ
Χρήστος Παπαδόπουλος

Σοβαρό περιστατικό με έκρηξη κροτίδας σημειώθηκε στην Πτολεμαΐδα το απόγευμα του Σαββάτου, με έναν 17χρονο να τραυματίζεται σοβαρά στο χέρι και να κινδυνεύει με ακρωτηριασμό δαχτύλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος κρατούσε στα χέρια του κροτίδα, η οποία εξερράγη ξαφνικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό και έντονη αιμορραγία.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το οποίο μετέφερε τον 17χρονο στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Οι γιατροί στα Επείγοντα προχώρησαν σε άμεση ιατρική παρέμβαση, προσπαθώντας να ελέγξουν την αιμορραγία και να διατηρήσουν τη λειτουργικότητα των τραυματισμένων δαχτύλων, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ακρωτηριασμού δύο έως τριών εξ αυτών.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο για περαιτέρω χειρουργική αντιμετώπιση, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και το είδος του εκρηκτικού μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε.

