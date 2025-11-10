Προσωπικός Αριθμός: Αυτό είναι το μήνυμα που εστάλη σε όσους χορηγήθηκε αυτόματα – Πώς θα δείτε ποιος είναι ο δικός σας

Χιλιάδες είναι οι πολίτες που τις τελευταίες ημέρες έλαβαν ενημερωτικά email αναφορικά με την αυτόματη χορήγηση του Προσωπικού Αριθμού.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την έκδοση του αριθμού μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, το κράτος προχώρησε αυτόματα στη δημιουργία και αποστολή του σε όσους πολίτες δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ενημερωτικό μήνυμα που εστάλη αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η διαδικασία έκδοσης του Προσωπικού σας Αριθμού έχει ολοκληρωθεί. Παρακαλούμε συνδεθείτε στο pa.gov.gr προκειμένου να ενημερωθείτε για τον Προσωπικό σας Αριθμό»

Πώς θα δείτε τον Προσωπικό σας Αριθμό

Μέσα από τον σύνδεσμο pa.gov.gr, οι πολίτες μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Αφού επιβεβαιώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, το σύστημα εμφανίζει τον Προσωπικό Αριθμό στην οθόνη, στο επάνω μέρος της σελίδας.

Τι είναι ο Προσωπικός Αριθμός

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί έναν ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο, αντικαθιστώντας σταδιακά τους σημερινούς τομεακούς αριθμούς, όπως ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ.

Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός για κάθε πολίτη και παραμένει αμετάβλητος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος αναμένεται να διευκολύνει τις ψηφιακές συναλλαγές, να απλοποιήσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να βελτιώσει τη διασύνδεση μεταξύ των κρατικών μητρώων, μειώνοντας σημαντικά την ταλαιπωρία των πολιτών και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης.