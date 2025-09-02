Προφυλακιστέος ο 36χρονος συνεργός του “Έντικ” που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία ο 36χρονος, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη, 28 Αυγούστου στον Ασπρόπυργο και κατηγορείται ως μέλος της επονομαζόμενης συμμορίας των τσιγαράδων και δεξί χέρι του κακοποιού «Έντικ», που διαφεύγει στο Ντουμπάι.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε εμπλακεί σε υποθέσεις ξυλοδαρμών και εκβιασμών σε βάρος μελών αντίπαλων ομάδων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο συλληφθείς κατά το παρελθόν «έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών και διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τον «Έντικ», ούτε κάποιον άλλον από την υπόθεση, ενώ απέδωσε την καταγγελία περί εκβιασμού σε ιδιωτική διαφορά.