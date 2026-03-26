Προειδοποίηση Καλλιάνου για κακοκαιρία προ των πυλών: Ποια μέρα θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα – Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από αύριο (27.03), καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται προ των πυλών.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με τα φαινόμενα να ξεκινούν την Παρασκευή και να διαρκούν τουλάχιστον έως και την Κυριακή.

Πιο έντονα αναμένεται να επηρεαστούν τα δυτικά και βόρεια τμήματα, καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τι ισχύει για την Αττική

Όσον αφορά την Αττική, υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης βροχοπτώσεων, ωστόσο τα φαινόμενα δεν εκτιμάται ότι θα έχουν ιδιαίτερη ένταση ή θα προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι δεν αποκλείεται η έκδοση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, χαρακτηρίζοντας την επικείμενη κακοκαιρία «οριακή», καθώς –όπως τονίζει– δεν πρόκειται για ένα ήπιο σύστημα.

Παράλληλα, εφόσον η αστάθεια επιμείνει έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενδέχεται να προσεγγίσει τη χώρα ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρότερη κακοκαιρία την Τρίτη (31/3).

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά διαστήματα ισχυρά στη Μακεδονία μέχρι το απόγευμα και στη Θράκη από το μεσημέρι.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Αρχικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και βαθμιαία μετά το μεσημέρι δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα. Τα φαινόμενα πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο να είναι πρόσκαιρα έντονα.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νοτιά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, κυρίως στις Κυκλάδες, σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα στην Κρήτη.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αγαίου από το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς τις προμεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες να είναι κατά διαστήματα ισχυρά.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και κυρίως το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τοπικοί όμβροι πιθανόν να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Δευτέρα

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και πιθανώς τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός την Τρίτη

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το μεσημέρι θα αυξηθούν κα στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα δυτικά από το απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα νότια.