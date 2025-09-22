Πώς οι ένστολοι θα αυξήσουν τις αποδοχές τους έως και 2 μισθούς ετησίως – Πρώτη αύξηση από τον Οκτώβριο

Οι αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας θα αυξηθούν μεσοσταθμικά κατά 1,5 έως 2 μισθούς ετησίως τους επόμενους μήνες, καθώς θα τεθούν σε εφαρμογή τα σταδιακά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση υπέρ των ενστόλων. Στελέχη του οικονομικού επιτελείου επισημαίνουν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μισθών των τελευταίων τουλάχιστον 20 ετών για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Η πρώτη αύξηση από τον Οκτώβριο

Η πρώτη αύξηση θα εφαρμοστεί στη μισθοδοσία του Οκτωβρίου, με τα αναμορφωμένα ειδικά μισθολόγια να αποδίδουν στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων μέση μηνιαία αύξηση 145 ευρώ, ενώ οι εργαζόμενοι στην αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα και το λιμενικό θα κερδίσουν περίπου 111 ευρώ μηνιαίως. Παράλληλα, έχει ήδη χορηγηθεί οριζόντιο επίδομα επικινδυνότητας από τον Ιούλιο, που μέσα σε τρεις μήνες αύξησε τον μέσο μισθό κατά πάνω από 200 ευρώ.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για νέους και οικογένειες

Επόμενο σημαντικό μέτρο είναι η φορολογική μεταρρύθμιση, που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο και θα μειώσει τον φόρο εισοδήματος κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στα τρία κλιμάκια μεταξύ 10.000 και 40.000 ευρώ. Συγκεκριμένα:

Εισοδήματα 10.000–20.000 ευρώ: 20% αντί 22%

Εισοδήματα 20.000–30.000 ευρώ: 26% αντί 28%

Εισοδήματα 30.000–40.000 ευρώ: 34% αντί 36%

Οι οικογένειες με παιδιά θα έχουν πρόσθετη φορολογική ελάφρυνση, ενώ οι νέοι έως 25 ετών απαλλάσσονται από φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και οι ηλικίες έως 30 ετών θα φορολογούνται για το ίδιο κλιμάκιο με 9%. Οι νέοι ένστολοι θα επωφεληθούν άμεσα λόγω πρώιμης εισόδου στην αγορά εργασίας, ενώ και τα πρεσβύτερα στελέχη θα δουν μειωμένες κρατήσεις, ειδικά αν έχουν εξαρτώμενα τέκνα.

Παραδείγματα για νέους ένστολους

Ανθυπολοχαγός έως 25 ετών: από 1.151 ευρώ σε 1.352 ευρώ τον μήνα (+201 ευρώ, πάνω από 2.400 ευρώ/έτος)

Ανθυπολοχαγός 26–30 ετών: από 1.199 ευρώ σε 1.395 ευρώ τον μήνα (+196 ευρώ, σχεδόν 2.400 ευρώ/έτος)

Αρχιφύλακας 22 ετών στην Αστυνομία: από 947 ευρώ σε 1.040 ευρώ τον μήνα (+93 ευρώ, περίπου 1.100 ευρώ/έτος)

Η νέα αύξηση του βασικού μισθού

Η τέταρτη αύξηση για τους ένστολους θα δοθεί τον Απρίλιο, με την τακτική αύξηση του κατώτατου μισθού, που πλέον καλύπτει και το Δημόσιο. Πρόκειται για την έκτη αύξηση της βασικής αμοιβής από το 2019, που θα επηρεάσει και τα συνδεδεμένα επιδόματα καθώς και τις τριετίες, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη.

Συνολικά, τα περίπου 150.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας εκτιμάται ότι θα κερδίσουν μεσοσταθμικά 1,5 έως 2 μισθούς κάθε χρόνο χάρη στα νέα μέτρα.