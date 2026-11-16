Κολωνός: Αναβλήθηκε για τις 3 Φεβρουαρίου η δίκη για την υπόθεση της 12χρονης
Βασικός κατηγορούμενος ο Ηλίας Μίχος
Στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως έφτασαν λίγο μετά τις 8:30 το πρωί της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου οι κατηγορούμενοι για την πολύκροτη υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, με βασικό τον Ηλία Μίχο, ενόψει της έναρξης της δίκης σε δεύτερο βαθμό.
Συνολικά, η συγκεκριμένη δικογραφία περιλαμβάνει 20 κατηγορουμένους. Πέραν των δύο προσώπων που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό ως μαστροποί και της μητέρας του παιδιού, οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι είχαν κριθεί ένοχοι με αναστολή ως «πελάτες» στα ραντεβού κακοποίησης της ανήλικης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχε σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία που αφορούσε 17 «πελάτες», εκ των οποίων οι 11 καταδικάστηκαν πρωτοδίκως.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η δίκη πήρε αναβολή για τις 3 Φεβρουαρίου του 2027.
πηγή στην Google
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