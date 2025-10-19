Ποινική δίωξη στον πρόεδρο του Ατρομήτου Βασίλη Μπέτση για φωτοβολίδες και παραβίαση αθλητικού νόμου

Ο πρόεδρος του Ατρομήτου, Βασίλης Μπέτσης, βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για παράνομη κατοχή φωτοβολίδων, παράνομη οπλοκατοχή και παραβίαση του αθλητικού νόμου, μετά τη σύλληψή του το μεσημέρι του Σαββάτου (18.10.2025).

Ο Μπέτσης κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Δευτέρα ενώπιον του Μονομελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατόπιν σχετικών καταγγελιών.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου, υπό την ανοχή του προέδρου, οπαδοί του Ατρομήτου προέβαιναν σε διακίνηση, αποθήκευση και απόκρυψη φωτοβολίδων, κροτίδων και όπλων.

Κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου εισαγγελέα διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, ενώ κατά τις έρευνες σε κλειδωμένο χώρο του Σταδίου, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, κατασχέθηκαν συνολικά: 17 φωτοβολίδες, σωλήνας εκτόξευσης βολών, επτά κοντάρια, τρία κράνη, πλήθος σπρέι, μάσκες και ρουχισμός άλλων ομάδων.

Ατρόμητος για τη σύλληψη του Βασίλη Μπέτση

Σύσσωμη η ΠΑΕ Ατρόμητος θέλει να εκφράσει την πλήρη στήριξή της και να συμπαρασταθεί στον πρόεδρο του ΔΣ, Βασίλειο Μπέτση, για την άδικη σύλληψή του έπειτα από έρευνα των Αστυνομικών της Υ.Α.Ο.Α.Β.

Ως ΠΑΕ Ατρόμητος θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ευρήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν βρέθηκαν σε καμία περίπτωση εντός του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, στον οποίο η ομάδα μας σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.

Επιπλέον, τονίζουμε ότι η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους οι οποίοι απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου αναμένει τη δικαίωση του Βασίλη Μπέτση, γεγονός που είμαστε σίγουροι ότι θα αποδειχθεί εντός των επόμενων 24ωρων και έπειτα από τις έρευνες των Αρχών.