Ποια απόρρητα δεδομένα έστελνε στην Κίνα ο σμήναρχος-κατάσκοπος – Τα ίχνη που τον πρόδωσαν

Κομβικές ήταν για τη σύλληψη του έμπειρου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που φέρεται να έκανε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, οι πληροφορίες που έφτασαν στις ελληνικές αρχές από τη CIA.

Ο αξιωματικός, ηλικίας περίπου 50 ετών, που ήταν διοικητής Σμηναρχίας Εκπαίδευσης μονάδας στο Καβούρι, είχε αντικείμενο τις τηλεπικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα. Σύμφωνα με το Mega, είναι ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο και στα στρατιωτικά συστήματα καταγραφής ηλεκτρονικής παρακολούθησης.

Μάλιστα, πριν αναλάβει διοικητής στο Καβούρι, ήταν αποσπασμένος στο επιτελείο στο γραφείο Γ4 (πληροφορική και επικοινωνία) από από εκεί περνούσαν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών, από ασκήσεις και άλλες απόρρητες έξοδοι αεροσκαφών.

Ο συλληφθείς είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ εδώ και δύο με τρεις μήνες και συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ενώ ήταν έτοιμος να διοχετεύσει νέο «πακέτο» πληροφοριών στον χειριστή του.

Η σύλληψη του Έλληνα ανώτατου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, παίρνει τις διαστάσεις διεθνούς κατασκοπευτικού θρίλερ.

Ο Έλληνας ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και όπως προέκυψε έστελνε με κωδικοποιημένο τρόπο ευαίσθητα δεδομένα που είχε, μεταξύ των οποίων διαβαθμισμένες πληροφορίες των ελληνικών αεροπορικών δυνάμεων αλλά και απόρρητες πληροφορίες για το ΝΑΤΟ.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο ενδιαφέροντος των κινεζικών υπηρεσιών ήταν επιχειρησιακά σχέδια και κυρίως απόρρητες συχνότητες επικοινωνίας των δυνάμεων τόσο της Ελλάδας, όσο και άλλων μελών του ΝΑΤΟ.

Ο σμήναρχος, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την ανάκρισή του, είχε στην κατοχή του ένα ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου έστελνε τις πληροφορίες στον σύνδεσμό του, ενώ έσβηνε τα μηνύματα για να μην αφήσει κανένα ίχνος.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες είχε προσπαθήσει να στρατολογήσει κι άλλα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ φέρεται να παραδέχτηκε ακόμα ότι δρούσε έναντι αμοιβής.

«Η σύλληψη έγινε κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», υπογράμμισε με ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υλικό που είχε συγκεντρώσει ο σμήναρχος είχε άμεση σχέση με το ΝΑΤΟ, γεγονός που προσδίδει μεγαλύτερη διάσταση στο θέμα, καθώς δεν αφορά την Ελλάδα, αλλά το ΝΑΤΟ και τις σχέσεις με Κίνα, ή με άλλες δυνάμεις.

Πώς συνδέεται ο Έλληνας σμήναρχος με τους τέσσερις στη Γαλλία

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές αρχές αναζητούν την σύνδεση του 50χρονου σμήναρχου με το δίκτυο των συλληφθέντων στη Γαλλία, θεωρούν πως οι υποθέσεις συνδέονται.

Υπενθυμίζεται ότι τέσσερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και δύο Κινέζοι πολίτες, κατηγορούνται στη Γαλλία για κατασκοπία υπέρ του Πεκίνου, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

Οι τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στη Ζιρόντ και αρχικά παραπέμφθηκαν για «παράδοση πληροφοριών σε ξένη δύναμη», με στόχο «να πληγούν τα θεμελιώδη συμφέροντα του έθνους».

Οι δύο Κινέζοι, όταν αιτήθηκαν βίζα για τη Γαλλία, δήλωσαν ότι εργάζονται ως μηχανικοί σε μια εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη ασύρματων τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία αυτή συνεργάζεται με πανεπιστήμια που ασχολούνται με στρατιωτικά προγράμματα, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Τα δύο άλλα πρόσωπα που συνελήφθησαν βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα και πιστεύεται ότι ήταν αυτά που εφοδίασαν τους Κινέζους με εξοπλισμό που είχε εισαχθεί παράνομα.

Δύο από τους υπόπτους τέθηκαν υπό κράτηση και οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, αλλά παραμένουν υπό δικαστικό έλεγχο. Οι κατηγορίες επισύρουν ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για την υπόθεση του Έλληνα αξιωματικού

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».