ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία την Πέμπτη 5/3 εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Σήμερα, Τετάρτη (04/02), η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Πέμπτη (05/03) σε όλα τα πλοία, σε έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής.

Στην άμεση προστασία των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται λόγω των πρόσφατων εξελίξεων εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή στοχεύει η απεργία της ΠΝΟ.

Στις 00:01 τα ξημερώματα της Πέμπτης (05/03) θα ξεκινήσει η κινητοποίηση και θα διαρκέσει έως τις 24:00, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε όλη τη χώρα.

Η ΠΝΟ σε σχετική ανακοίνωση περιγράφει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ως «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη», σημειώνοντας ότι εκατοντάδες ναυτικοί, Έλληνες και αλλοδαποί, παραμένουν παγιδευμένοι στην περιοχή, γεγονός που καθιστά επιτακτική την κινητοποίηση για την προστασία τους.