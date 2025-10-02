Με αιχμηρή ανάρτηση στα social media σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στα Τέμπη, τη συνέντευξη της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

Η Κοβέσι ανέφερε: «Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει. Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο».

Ο Πλακιάς έγραψε: «Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι; Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε. Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα, κανέναν άλλον».

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά