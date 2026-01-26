Πιο “τσουχτερά” τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα ΜΜΜ – Αύξηση τουλάχιστον 40%

Αυστηροποιείται το πλαίσιο σχετικά με τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς χωρίς να πληρώνουν εισιτήριο.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της πάταξης της εισιτηριοδιαφυγής, σχεδιάζει να προχωρήσει σε αύξηση του προστίμου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν «Τα Νέα», το υπουργείο Μεταφορών σχεδιάζει αυξήσεις που κυμαίνονται από 40-70% για τα πρόστιμα στους επιβάτες που κινούνται χωρίς εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, για το εισιτήριο των 0,90 ευρώ, το πρόστιμο από τα 72 ευρώ αναμένεται να ανέλθει στα 100 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 40%. Αντίστοιχα, για το μειωμένο εισιτήριο των 0,50 ευρώ, το πρόστιμο θα αυξηθεί από τα 30 στα 50 ευρώ, δηλαδή κατά 67%.

Μέχρι τώρα, κάποιος επιβάτης που θα επιλέξει να κινηθεί με τα Μέσα Μεταφοράς χωρίς εισιτήριο, καλείται να πληρώσει το 60πλάσιο της αξίας του εισιτηρίου, ωστόσο πλέον αυτό το ποσό αυξάνεται σημαντικά, προκειμένου να περιοριστεί η εισιτηριοδιαφυγή, η οποία προκαλεί σοβαρές απώλειες εσόδων στα ΜΜΜ.

Ωστόσο, παραμένουν σε ισχύ τα κίνητρα για τη μείωση του τελικού ποσού του προστίμου. Έτσι, οι πολίτες που θα πληρώσουν επί τόπου το πρόστιμο ή εντός δέκα ημερών από τη βεβαίωσή του δικαιούνται έκπτωση 50% κι έτσι το πρόστιμο των 100 ευρώ μπορεί τελικά να φτάσει τα 50 ευρώ με άμεση εξόφληση.

Παράλληλα, θεσπίζεται η σύνδεση του προστίμου με την αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών. Συγκεκριμένα, όσοι συλλαμβάνονται να μετακινούνται χωρίς εισιτήριο, θα μπορούν να μειώσουν το πρόστιμο κατά 50%, εφ’ όσον προμηθευτούν μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών εντός προθεσμίας 30 ημερών.

Σύμφωνα με τα «Νέα», στην περίπτωση αγοράς μηνιαίας κάρτας ο παραβάτης θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 50 ή 25 ευρώ (εφ’ όσον είναι δικαιούχος μειωμένου κομίστρου) συν το αντίτιμο για την κάρτα που ανέρχεται σε 27 και 13,5 ευρώ αντίστοιχα.

Τριπλασιάζεται το πρόστιμο

Όσοι επιλέξουν να μην πληρώσουν εγκαίρως το πρόστιμο που θα τους βεβαιωθεί, θα βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη πιο αυστηρή ποινή. Αν κάποιο πρόστιμο δεν πληρωθεί και βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση, το ύψος του θα τριπλασιάζεται, με το ήμισυ του ποσού να αποδίδεται στον αρμόδιο συγκοινωνιακό φορέα.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της διαβούλευσης, χωρίς να έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις, ωστόσο το υπουργείο κινείται προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να στείλει σαφέστατο μήνυμα στους πολίτες που δεν συμμορφώνονται, καθώς πλέον θα καλούνται να πληρώσουν ιδιαιτέρως τσουχτερά πρόστιμα.

Στόχος αυτής της κίνησης είναι η αύξηση των εσόδων από κόμιστρα, η ενίσχυση της χρηματοδότησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και η διασφάλιση ίσων όρων για τους επιβάτες που τηρούν τους κανόνες.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η απόφαση για ενίσχυση των ελέγχων, καθώς φαίνεται πως ανοίγει για πρώτη φορά «παράθυρο» συμμετοχής και εξουσιοδοτημένων τρίτων-ιδιωτών στους ελέγχους των εισιτηρίων, αν και ο ΟΑΣΑ θα διατηρήσει τον κεντρικό ρόλο εποπτείας.

Μέχρι τώρα, μέρος των ελέγχων κομίστρου πραγματοποιείται από εργαζόμενους που προσλαμβάνουν οι συγκοινωνιακές εταιρείες της Αθήνας, μέσω προγραμμάτων ανέργων της ΔΥΠΑ.

Την ίδια στιγμή προωθείται η ανάπτυξη ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας που θα διαλειτουργεί με το gov.gr, συγκεντρώνοντας δεδομένα για πρόστιμα, ενστάσεις και εισπράξεις, ενώ η ΣΤΑΣΥ προχωρά και σε μελέτες ευρωπαϊκών προτύπων και πιλοτικές εφαρμογές «τεχνολογίας υπολογιστικής όρασης» για τον εντοπισμό φαινομένων όπως το «άλμα» στις πύλες (gate jumping) ή η διέλευση χωρίς επικύρωση (tailgating).