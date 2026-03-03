Πηγές Στρατού: Παντελώς αβάσιμα τα «ψευδή» μηνύματα περί δήθεν «χορήγησης φύλλων πορείας
Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διεξάγουν σχετική έρευνα
Τα μηνύματα SMS περί δήθεν «χορήγησης φύλλων πορείας» είναι παντελώς αβάσιμα και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα αναφέρουν πηγές του Στρατού Ξηράς.
Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα σχετικά με την προέλευσή τους και τη διακίνησή τους, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.
