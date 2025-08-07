Πιερία: Δύο συλλήψεις για κλοπή κινητών μέσω επαιτείας

Συνελήφθησαν χθες, Τετάρτη (06/08), δύο Ρουμανοί, ηλικίας 26 και 31 ετών, σε περιοχή στην Πιερία, οι οποίοι φέρεται να διέπραξαν κλοπές σε βάρων πελατών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο ένας από τους συλληφθέντες διέπραξε, με τη μέθοδο της επαιτείας, τρεις κλοπές σε βάρος πελατών καταστημάτων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια διέφυγε με όχημα που οδηγούσε ο δεύτερος άνδρας.

Συνολικά αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ και 3 κινητά τηλέφωνα, συνολικής αξίας 1.850 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων.

Συνεχίζεται η έρευνα

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν σε περιοχή της Πιερίας και από το όχημα που επέβαιναν, αλλά και από την κατοχή του ενός εξ αυτών, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω κλοπιμαία, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους. Από το όχημα κατασχέθηκε, επίσης, ένα κινητό τηλέφωνο, του οποίου ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του δευτέρου άνδρα, που είχε τον ρόλο του οδηγού, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Αθηνών για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, του βιασμού και της σωματεμπορίας.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τους παρέπεμψε στον ανακριτή.