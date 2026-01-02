Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΕΛΛΑΔΑ

Πεύκη: Συνελήφθησαν 13χρονος και 15χρονος που λήστεψαν παρέα ανηλίκων που έψελνε τα κάλαντα

Τους ακινητοποίησαν και τους έκλεψαν τα χρήματα

Πεύκη: Συνελήφθησαν 13χρονος και 15χρονος που λήστεψαν παρέα ανηλίκων που έψελνε τα κάλαντα
Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Συνελήφθησαν, επ’ αυτοφώρω, το πρωί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, στην περιοχή της Πεύκης, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 2 ανήλικοι ηλικίας 13 και 15 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι πρωινές ώρες της 31-12-2025, προσέγγισαν παρέα 4 ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών, σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στην περιοχή της Πεύκης, όπου είχαν μεταβεί προκειμένου να ψάλουν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και αφού τους ακινητοποίησαν, με την απειλή χρήσης βίας τους αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Άμεσα, κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν στην περιοχή της Πεύκης  τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης – Λυκόβρυσης, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

