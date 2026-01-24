Πέθανε η Αναστασία Αθήνη σε ηλικία 77 ετών – Είχε χαστουκίσει μπροστά στις κάμερες τη Δήμητρα Λιάνη το 1997

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 77 ετών άφησε η Αναστασία Αθηνή, η οποία έγινε γνωστή το 1997, όταν χαστούκισε μπροστά στις κάμερες τη Δήμητρα Λιάνη σε εκδήλωση στη Στοά του Βιβλίου.

Όπως αναφέρει το e-maistros, η κηδεία της θα γίνει στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας την Κυριακή στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χαστούκι στη Λιάνη

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1997, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στη Στοά του Βιβλίου. Η Νατάσα Αθήνη – Τσούνη, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, περίμενε υπομονετικά στην ουρά μέχρι να πλησιάσει τη Δήμητρα Λιάνη και να της δώσει ένα χαστούκι, σοκάροντας το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Η ίδια είπε πριν την πράξη της ότι δεν καταδέχεται να παραλάβει το βιβλίο, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από τηλεοπτικές κάμερες και έκανε τον γύρο της χώρας.

Μετά το επεισόδιο, απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και οδηγήθηκε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου μέχρι να φτάσει περιπολικό για να την παραλάβει. Σύμφωνα με τις δικές της αφηγήσεις, εκεί τη συνάντησε η ίδια η Δήμητρα Λιάνη, η οποία τη ρώτησε για τους λόγους της πράξης της. «Δεν ξέρω, ίσως να είχα φορτιστεί από όσα λέγονται για σένα στις εκπομπές» ήταν η απάντηση που πήρε. Εξερχόμενη από το βιβλιοπωλείο η χήρα του πρώην πρωθυπουργού είχε πει πως δεν επιθυμεί τη δίωξη της γυναίκας και πως αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Η δίκη

Η Αναστασία Αθήνη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και το 1999 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης επτά μηνών. Άσκησε έφεση και τελικά η δίωξη έπαυσε να υφίσταται, ενώ της επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή που αφορούσε την υπηρεσιακή της εξέλιξη στο ΣΔΟΕ, όπου εργαζόταν.

Το περιστατικό την έκανε ιδιαίτερα γνωστή, με τα μέσα ενημέρωσης να την αποκαλούν «εθνική χαστουκίστρια», ενώ η ίδια είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι δεν μετάνιωσε για την πράξη της και ότι είχε ιδεολογικά κίνητρα.

Η Αναστασία Αθήνη γεννήθηκε στο Μοναστηράκι Βόνιτσας και σπούδασε Νομικά, συμμετέχοντας ενεργά στη φοιτητική ζωή της εποχής και βιώνοντας τα γεγονότα της Νομικής το 1973. Υπήρξε μέλος διαφόρων συλλόγων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν σε ζητήματα δικαιωμάτων και διαφάνειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το περιστατικό, επιχείρησε να ασχοληθεί με την πολιτική, συμμετέχοντας σε αυτοδιοικητικές εκλογές και αργότερα ως υποψήφια με το κόμμα ΛΑ.Ο.Σ., χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί. Η πολιτική της πορεία συνοδεύτηκε από έντονες αντιπαραθέσεις και δημόσιες καταγγελίες.