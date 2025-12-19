Πειραιάς: Τρεις συλλήψεις για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 3.398 απομιμητικά προϊόντα

Πραγματοποιήθηκε ειδική επιχειρησιακή δράση τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (18/12) στον Πειραιά, από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Ο λόγος της δράσης ήταν η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και της πώλησης απομιμητικών προϊόντων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 37,49 και 51 ετών, κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση πλαστογραφία, απάτη, παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και περί αναμόρφωσης – εκσυγχρονισμού και λειτουργίας υπαίθριου εμπορίου.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν 3.398 απομιμητικά προϊόντα όπως ζώνες, τσάντες, πορτοφόλια, αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων και είδη οικιακής χρήσης.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.