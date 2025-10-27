Πειραιάς: 3 ανήλικοι στο νοσοκομείο ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε καφετέρια – 2 συλλήψεις

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους στη χώρα μας, με πιο τραγικό το περιστατικό του θανάτου της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου.

Αυτή τη φορά, τρεις ανήλικοι κατέληξαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε καφετέρια στο λιμάνι του Πειραιά.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της υπεύθυνης και του φύλακα της επιχείρησης τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες, παρείχαν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους πελάτες. Τρεις εξ αυτών, που κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, πήγαν με δικά τους μέσα στο Νοσοκομείο. Εκεί εντοπίστηκε ένας 17χρονος, σε κατάσταση μέθης, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.

Μητέρα και γιος μεταφέρθηκαν στο Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου, όπου κατέθεσαν για το περιστατικό. Σύμφωνα με τη μητέρα, οι άλλοι δύο ανήλικοι παρελήφθησαν από τους γονείς τους πριν φτάσει η αστυνομία στο νοσοκομείο.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 17χρονος είχε στην κατοχή του πλαστή ταυτότητα.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί στο Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΠ.