Παύλος Φύσσας: 12 χρόνια από τη δολοφονία που συγκλόνισε την Ελλάδα και “γκρέμισε” τη Χρυσή Αυγή (βίντεο)

Δώδεκα ολόκληρα χρόνια πέρασαν από την ημέρα που ο Παύλος Φύσσας δέχτηκε τις φονικές μαχαιριές του μέλους της Χρυσής Αυγής, Γιώργου Ρουπακιά, στο Κερατσίνι.

Η στυγερή δολοφονία σόκαρε το πανελλήνιο και στάθηκε αφορμή για να ξεσκεπαστεί η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, τα ηγετικά στελέχη της οποίας καταδικάστηκαν μετά από πολύχρονη δικαστική διαδικασία.

Το μήνυμα στη σημερινή επέτειο είναι «ο Παύλος ζει, δεν ξεχνάμε» και κόμματα, οργανώσεις, συλλογικότητες και φορείς ετοιμάζονται να δώσουν το παρών στην καθιερωμένη συγκέντρωση.

Στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί στο μνημείο του (Π. Φύσσα 60, Κερατσίνι) συγκέντρωση και θα ακολουθήσει πορεία στη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Πορείες και άλλες δράσεις θα γίνουν σε όλη τη χώρα, όπως σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο, Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Ηράκλειο, Καβάλα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η φετινή επέτειος γίνεται στον απόηχο της αποφυλάκισης του Νίκου Μιχαλολιάκου, η οποία πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις.

«Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; … Είμαι πάρα πολύ οργισμένη» ήταν η πρώτη αντίδραση της μητέρας του μουσικού, Μάγδας Φύσσα. «Προφανώς θέλουν να μας προκαλέσουν. Ειδικά αυτές τις μέρες που έχουμε έντονο το αίσθημα για την απώλεια του Παύλου, προφανώς θέλουν να το μετατρέψουν σε κάτι άλλο, σε οργή για αυτούς» πρόσθεσε.

Παύλος Φύσσας: Το χρονικό της δολοφονίας

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2013, ο Παύλος Φύσσας βγήκε με τη σύντροφό του από μια καφετέρια, όπου παρακολουθούσαν μαζί με άλλους αγώνα ποδοσφαίρου. Εκεί βρισκόταν και μια παρέα ακόμα δυο-τριών ατόμων. Σύμφωνα με την προανάκριση, υπήρξε ένταση ανάμεσα στις δύο παρέες και στη συνέχεια η δεύτερη παρέα άρχισε να καλεί ενισχύσεις.

Μέλος της δεύτερης παρέας ο υπεύθυνος ασφάλειας της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας της Χρυσής Αυγής, Γιάννης Άγγος, που σύμφωνα με την απολογία του κάλεσε τον υπεύθυνο πολιτικής δράσης της ΤΟ, Καζαντζόγλου και τον πληροφόρησε για την παρουσία του Φύσσα και της παρέας του στην καφετέρια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΑΣ, την επομένη της δολοφονίας, στις 23:57:42 δέχθηκε κλήση ότι μια ομάδα 50 ατόμων με ρόπαλα είχε συγκεντρωθεί στη συμβολή των οδών Ιφιγένειας και της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη στο Κερατσίνι και κατευθυνόταν σε κατάστημα-καφετέρια με την επωνυμία “Κοράλι”.

Στις 23:59:19 ανατέθηκε σε μια ομάδα 8 αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ να μεταβούν στο σημείο. Οι αστυνόμοι μετέβησαν στην καφετέρια, έξω από την οποία βρισκόταν πλήθος 30 ατόμων.

Ο επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ έστειλε σήματα στα κεντρικά της αστυνομίας ότι στο σημείο βρίσκονταν «γύρω στα 20 άτομα της Χρυσής Αυγής» που τους είπαν πως «είχαν μια διαμάχη με κάτι άτομα του γνωστού χώρου» και ότι οι αστυνομικοί προσπαθούσαν «να κατευνάσουν τα πνεύματα» και έπειτα ότι διέκρινε ότι «υπάρχουν και κάτι σιδερομπουνιές και κάτι ρόπαλα». Σε επόμενο σήμα είπε ότι έβλεπαν άτομα της ΧΑ να «κυνηγάνε έτερα άτομα επί της Τσαλδάρη […] για να τους πιάσουν».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κάποια από τα άτομα της Χρυσής Αυγής άρχισαν να τρέχουν προς την οδό Παναγή Τσαλδάρη, όπου είχαν συγκεντρωθεί περίπου 60 άτομα.

Εκεί, οι αστυνόμοι είδαν τον Φύσσα αιμόφυρτο, με τραύματα από μαχαίρι στο στήθος και όσο είχε ακόμη τις αισθήσεις του υπέδειξε τον Ρουπακιά ως το δράστη της επίθεσης, τον οποίο και συνέλαβαν. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο δράστης δεν βρισκόταν αρχικά στο κατάστημα.

Ο Παύλος Φύσσας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σύμφωνα με την ιατροδικαστή, ο Ρουπακιάς μαχαίρωσε τον Φύσσα με τρεις μαχαιριές, μία στο μηρό και δύο στο θώρακα, οι οποίες ήταν θανατηφόρες. Ο Φύσσας έφερε τραύματα σε δύο ζωτικά όργανα, τον αριστερό πνεύμονα και την καρδιά.

Οι συλλήψεις, η δίκη και οι καταδίκες

Λίγο μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η ΕΛΑΣ συνέλαβε την ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής, καθώς και δεκάδες στελέχη και μέλη της, που εμπλέκονταν σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Ύστερα από την ανακριτική διαδικασία που κράτησε εννιά μήνες, το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε με αμετάκλητο βούλευμά του την παραπομπή 69 κατηγορούμενων, μεταξύ αυτών σύσσωμης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χρυσής Αυγής, με τη βαριά κατηγορία της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

Η πρωτοβάθμια δίκη άρχισε στις 20 Απριλίου 2015 και διήρκεσε πάνω από πέντε χρόνια. Σε αυτή συνεκδικάστηκαν τέσσερις υποθέσεις: η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η απόπειρα ανθρωποκτονίας και επιθέσεων στους Αιγύπτιους αλιεργάτες, η απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, καθώς και η υπόθεση για το αν η Χρυσή Αυγή αποτελούσε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με προεδρεύουσα την -αεροπαγίτη πλέον- Μαρία Λεπενιώτη, η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση.

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος κρίθηκε ένοχος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, όπως και οι πρώην βουλευτές Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος και Αρτέμης Ματθαιόπουλος, δηλαδή όσοι συμμετείχαν στο Πολιτικό Συμβούλιο και, σύμφωνα με την απόφαση, αποτελούσαν τη στενή ομάδα γύρω από τον Αρχηγό.