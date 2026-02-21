Πατρινό Καρναβάλι: Πλημμύρισε με κόσμο η πόλη στην νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση – Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές στον δρόμο (βίντεο)

Στους ρυθμούς του καρναβαλιού κινείται η πόλη της Πάτρας με την ολοκλήρωση της νυχτερινής ποδαράτης παρέλασης.

Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, οργανωμένοι σε 190 πληρώματα, έκαναν παρέλαση μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά τη νυχτερινή ποδαράτη σε ένα μεγάλο πάρτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην οδό Κορίνθου και την πλατεία Γεωργίου Α’ παρέλασαν τα άρματα του Δήμου Πατρέων αλλά και τα πληρώματα με την παρέλαση να διαρκεί 5 ώρες.

Η Μεγάλη Παρέλαση για το Καρναβάλι θα ξεκινήσει αύριο 22 Φεβρουαρίου, στις 14:00, με τη Μεγάλη Παρέλαση. Την παρέλαση θα ξεκινήσουν τα καρναβαλικά άρματα του Δήμου και θα ακολουθήσουν τα πληρώματα με τις δικές τους κατασκευές.

Η αυλαία πέφτει το βράδυ της Κυριακής στις 21:00 στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, με την Τελετή Λήξης, την καύση του Καρνάβαλου και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

Φωτογραφίες από το tempo24.news: