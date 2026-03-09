Πάτρα: Τραυματίστηκε 15χρονος από κροτίδα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές την Δευτέρα 9/3 στην Πάτρα καθώς ένας 15χρονος τραυματίστηκε από κροτίδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Pelop.gr ο ανήλικος φαίνεται να επιχείρησε να ανάψει την κροτίδα, η οποία εξερράγη στα χέρια του, με τον νεαρό να μην προλαβαίνει να την πετάξει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Εκεί από τους γιατρούς διαπιστώθηκε τραυματισμός σε τρία δάχτυλα του χεριού του. Ευτυχώς κρίθηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ακρωτηριασμού και υποβλήθηκε σε συρραφή των τραυμάτων για να αποκατασταθεί η ζημιά.

Ήδη για υπόθεση ενημερώθηκε η Ασφάλεια Πατρών, που διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού. Βέβαια παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.