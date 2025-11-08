Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας οπλισμένος έξω από μπαρ – Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

Ένας άνδρας, γνώριμος στις αστυνομικές αρχές της Πάτρας, συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου καθώς οπλοφορούσε έξω από γνωστό μπαρ της πόλης.

Σύμφωνα με το tempo24, kατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν όπλο στην τσέπη του και, στο πλαίσιο έρευνας στο σπίτι του, βρήκαν μικροποσότητες ναρκωτικών. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Το αδίκημα υπάγεται πλέον σε κακούργημα σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο περί οπλοκατοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έλεγχο και σε άλλο νυχτερινό κλαμπ στο κέντρο της Πάτρας, χωρίς να εντοπιστεί κάτι, ενώ όπως αναφέρουν πηγές, οι έλεγχοι στα δημοφιλή στέκια της νεολαίας θα γίνονται πλέον πιο εντατικά.