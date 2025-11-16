Πάτρα: Στο νοσοκομείο με αιμορραγία 16χρονος που ξυλοκοπήθηκε από 17χρονο

Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Πάτρα, όπου ένας 16χρονος ξυλοκοπήθηκε από 17χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 15 Νοεμβρίου όταν ένας 17χρονος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, επιτέθηκε σε 16χρονο, ενώ βρισκόταν στην πλατεία των Συχαινών. Τον γρονθοκόπησε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο κεφάλι και να του προκαλέσει αιμορραγία.

Ο νεαρός ανέφερε το περιστατικό στον πατέρα του που με την σειρά του το κατήγγειλε στην Αστυνομία, η οποία αναζητά τον δράστη.

Να σημειωθεί πως σε διάστημα ενός μηνός έχουν σημειωθεί 17 τουλάχιστον περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας, με συλλήψεις που αφορούν χρήση και εμπορία ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς και πολλά ακόμη κακουργηματικού χαρακτήρα.