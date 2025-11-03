Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ομάδα 15 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε δυο ανήλικα παιδιά

Τα δυο νέα παιδιά, προσπάθησαν να φύγουν από το σημείο

Πάτρα: Ομάδα 15 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε δυο ανήλικα παιδιά
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου 1/11 στην Πάτρα όταν 15 άτομα επιτέθηκαν σε δυο ανήλικα παιδιά.

Συγκεκριμένα, η ομάδα ατόμων προσέγγισε τους δυο ανήλικους και αρχικά τους απείλησαν και τους εξύβρισαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δυο νέα παιδιά, προσπάθησαν να φύγουν από το σημείο, με τα άτομα σύμφωνα με το Tempo24.news να τους κάνουν επίθεση με γροθιές και μπουνιές, ενώ τους τραυμάτισαν στο πρόσωπο με κλειδιά.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, από τους γονείς των δύο 16χρονων, ενώ παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση για τους παθόντες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ