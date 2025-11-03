Πάτρα: Ομάδα 15 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε δυο ανήλικα παιδιά

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου 1/11 στην Πάτρα όταν 15 άτομα επιτέθηκαν σε δυο ανήλικα παιδιά.

Συγκεκριμένα, η ομάδα ατόμων προσέγγισε τους δυο ανήλικους και αρχικά τους απείλησαν και τους εξύβρισαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δυο νέα παιδιά, προσπάθησαν να φύγουν από το σημείο, με τα άτομα σύμφωνα με το Tempo24.news να τους κάνουν επίθεση με γροθιές και μπουνιές, ενώ τους τραυμάτισαν στο πρόσωπο με κλειδιά.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, από τους γονείς των δύο 16χρονων, ενώ παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση για τους παθόντες.