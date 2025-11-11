Πάτρα: Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο σε μπλόκο
Η Τροχαία Πατρών διενεργεί προανάκριση
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάτρα, όταν ένας οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο που βρισκόταν σε υπηρεσία.
Στην Ακτή Δυμαίων σημειώθηκε το περιστατικό, όπου όπως μεταδίδει το tempo24.news.gr, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας οδηγός παρέσυρε τον τροχονόμο που επιχειρούσε να κάνει έλεγχο.
Η Τροχαία Πατρών διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.
