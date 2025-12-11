Πάτρα: Νηπιαγωγός κατηγορείται ότι κακοποιούσε παιδιά με ειδικές ανάγκες – «Τα κλωτσούσε» (Βίντεο Ντοκουμέντο)

Σοκ προκαλεί ένα νέο περιστατικό κακοποίησης σε νηπιαγωγείο της Πάτρας, καθώς εκπαιδευτικός φέρεται να κλωτσούσε νήπια με ειδικές ανάγκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας στις 17 Απριλίου 2025, μετά την καταγγελία νεαρής νηπιαγωγού που έκανε την πρακτική της άσκηση. Η γυναίκα σημείωσε ότι παρατήρησε την συνάδελφό της να κάνει απότομες κινήσεις προς τα παιδιά, βάζοντάς τα σε κίνδυνο, χτυπώντας τα, αλλά και βρίζοντάς τα, όταν δεν συμμορφώνονταν.

«Έπιασε ένα νήπιο από τον αυχένα»

«Παρατήρησα ότι η συγκεκριμένη παιδαγωγός έπιασε ένα νήπιο από τον αυχένα με δύναμη, προκειμένου να το εξαναγκάσει να παρακολουθήσει βίντεο στον υπολογιστή», ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Καθώς τάιζε ένα νήπιο με ειδικές ανάγκες, επειδή σταμάτησε να ανοίξει το στόμα του, το τράβηξε με δύναμη από το αυτί και το τάιζε τόσο γρήγορα που η διαδικασία γινόταν επικίνδυνη. Το παιδί έκλαιγε και ήταν ψυχολογικά αναστατωμένο», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια η νηπιαγωγός απευθύνθηκε στη διευθύντρια ενημερώνοντάς την για το περιστατικό, ωστόσο, εκείνη φέρεται πως δεντην πίστεψε. Όμως, κάλεσε την καταγγελλόμενη εκπαιδευτικό που αρχικά αρνήθηκε τα πάντα και στη συνέχεια ισχυρίστηκε πως δεν αποδεικνύεται κάτι, καθώς τα παιδιά δεν φέρουν σημάδια.

«Η εκπαιδευτικός αρνήθηκε όσα ανέφερα, λέγοντας ότι “ακόμη κι αν έγιναν, ήταν απλώς απότομες κινήσεις”. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός μου είπε “δεν αποδεικνύεται τίποτα, αφού τα παιδιά δεν φέρουν σημάδια”», δήλωσε η καταγγέλλουσα.

«Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό»

Η ίδια που έκανε την πρακτική της στο νηπιαγωγείο, σημείωσε ότι αποχώρησε σχεδόν 20 ημέρες μετά την έναρξή της, σοκαρισμένη από «όσα άκουγε και έβλεπε». Στη μήνυσή που κατέθεσε περιγράφει ότι είδε την υπεύθυνη να «κλωτσά τα παιδιά και να τα ρίχνει στο πάτωμα, καθώς και να τα μουτζώνει».