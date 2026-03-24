Πάτρα: Μπούκαρε με όπλο σε σούπερ μάρκετ και απείλησε υπάλληλο – «Πες στο αφεντικό σου να με καθαρίσει»

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24.03) σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα, όταν άνδρας εισέβαλε στον χώρο κρατώντας αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα επί της οδού Ιωνίας, όπου ο δράστης προσέγγισε υπάλληλο και της μίλησε απειλητικά, ζητώντας να μεταφέρει μήνυμα προς τον εργοδότη της, διαφορετικά –όπως φέρεται να είπε– θα επανερχόταν.

Αμέσως μετά την πράξη του, ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κοντινή απόσταση από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι το όπλο ήταν απομίμηση. Παρά ταύτα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο ο συλληφθείς να σχετίζεται με παλαιότερο περιστατικό κλοπής στο ίδιο κατάστημα, εκτιμώντας ότι η ενέργειά του ενδεχομένως συνδέεται με απόπειρα εκφοβισμού ενόψει επικείμενης δικαστικής διαδικασίας.