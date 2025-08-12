Πάτρα: Κλοπή 100.000 ευρώ μετά από…επίσκεψη σε σπίτι – Τι καταγγέλλει το θύμα

Μία ιδιαιτέρως σοβαρή καταγγελία ερευνά η ΕΛ.ΑΣ. στην Πάτρα καθώς κάτοικος ανέφερε ότι κάποιος έκλεψε 100.000 ευρώ από το σπίτι του

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», χθες Δευτέρα 11/08/2025, ένας κάτοικος στην Πάτρα κατήγγειλε πως το χρηματικό ποσό που φύλασσε στο σπίτι του – σε συρτάρι – εξαφανίστηκε υποδεικνύοντας, ως δράστη φιλικό του πρόσωπο.