Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κλοπή 100.000 ευρώ μετά από…επίσκεψη σε σπίτι – Τι καταγγέλλει το θύμα

Τα φύλασσε σε συρτάρι στο σπίτι του

Πάτρα: Κλοπή 100.000 ευρώ μετά από…επίσκεψη σε σπίτι – Τι καταγγέλλει το θύμα
DEBATER NEWSROOM

Μία ιδιαιτέρως σοβαρή καταγγελία ερευνά η ΕΛ.ΑΣ. στην Πάτρα καθώς κάτοικος ανέφερε ότι κάποιος έκλεψε 100.000 ευρώ από το σπίτι του

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», χθες Δευτέρα 11/08/2025, ένας κάτοικος στην Πάτρα κατήγγειλε πως το χρηματικό ποσό που φύλασσε στο σπίτι του – σε συρτάρι – εξαφανίστηκε υποδεικνύοντας, ως δράστη φιλικό του πρόσωπο.

