Πάτρα: Κατήγγειλε φίλο του για κλοπή 100.000 ευρώ από το σπίτι του

Η Αστυνομία της Πάτρας εξετάζει μία σοβαρή καταγγελία για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από σπίτι.

Σύμφωνα με όσα γράφει το tempo24.news, ένας άνδρας κατήγγειλε στις Αρχές ότι πριν κάποιες ημέρες και ενώ βρισκόταν στην οικία του μαζί με γνωστό του άτομο, αυτός εκμεταλλεύτηκε την ολιγόλεπτη απουσία του και του αφαίρεσε από το συρτάρι 100.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας για την διαλεύκανση της υπόθεσης.