Πάτρα: Η μητέρα που εγκατέλειψε τον 17χρονο γιο της με αυτισμό – «Δεκαεφτά χρόνια τον φρόντιζα, δεν μπορώ άλλο»

Σοκ έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις των γονέων που άφησαν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας στην Πάτρα.

Το αγόρι, το οποίο ανήκει στο φάσμα του αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας, μαζί με το προσωπικό του κέντρου, περίμεναν χωρίς αποτέλεσμα τους γονείς μετά το τέλος της εβδομαδιαίας συνεδρίας. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι ξεκίνησαν επανειλημμένες κλήσεις προς τους κηδεμόνες.

Μετά από αρκετές προσπάθειες, ο πατέρας ανταποκρίθηκε στο τηλέφωνο δηλώνοντας: «Έχω δουλειές, δεν μπορώ να έρθω».

Η αντίδραση της μητέρας προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερο σοκ, καθώς στους υπαλλήλους του κέντρου φροντίδας τόνισε: «Δεκαεφτά χρόνια τον φρόντιζα. Δεν μπορώ άλλο»

Το παιδί παρέμεινε υπό συνεχή επίβλεψη από τον κοινωνικό λειτουργό και τον ψυχολόγο της δομής μέχρι να μεταφερθεί στην Ασφάλεια Πατρών. Τελικά, γύρω στις 10 το βράδυ, μεταφέρθηκε προσωρινά στη γιαγιά του, η οποία ήταν η μόνη από την οικογένεια που ανταποκρίθηκε και τον παρέλαβε.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι γονείς του 17χρονου είναι διαζευγμένοι και οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικά τεταμένες.

