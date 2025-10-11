Πάτρα: Γονείς εγκατέλειψαν 17χρονο με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας – Αναζητούνται από την αστυνομία

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή το απόγευμα στην Πάτρα όταν γονείς εγκατέλειψαν τον ανήλικο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας.

Σύμφωνα με το Tempo24.News, ο 53χρονος πατέρας, μετέφερε στις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής τον 17χρονο γιο του σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό, προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, μετά το τέλος του προγράμματος, όταν οι υπεύθυνοι του κέντρου ενημέρωσαν τους γονείς να παραλάβουν τον 17χρονο, εκείνοι αρνήθηκαν και φέρεται να αδιαφόρησαν ακόμη και για τη διανυκτέρευσή του, θέτοντας τον ανήλικο σε κίνδυνο.

Τον 17χρονο παρέλαβε η γιαγιά του γύρω στις 22:00 το βράδυ προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι.

Οι γονείς αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να συλληφθούν.