Πάτρα: Επίθεση 26χρονου σε αστυνομικό ύστερα από μήνυση για ξυλοδαρμό
Ο νεαρός τραυμάτισε τον αστυνομικό
Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε ύστερα από μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος 26χρονου για ξυλοδαρμό στην Πάτρα.
Σύμφωνα με το tempo24.news, o νεαρός που συνελήφθη για ξυλοδαρμό, οδηγήθηκε στο Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, όπου προκάλεσε και νέο επεισόδιο. Συγκεκριμένα ο 26χρονος επιτέθηκε και χτύπησε αστυνομικό μέσα στο Τμήμα, τραυματίζοντας τον.
Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ οι αρχές τονίζουν τη σοβαρότητα της επίθεσης σε αστυνομικό, η οποία προστίθεται στα ήδη σοβαρά αδικήματα του νεαρού
