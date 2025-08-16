Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επίθεση 26χρονου σε αστυνομικό ύστερα από μήνυση για ξυλοδαρμό

Ο νεαρός τραυμάτισε τον αστυνομικό

DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε ύστερα από μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος 26χρονου για ξυλοδαρμό στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, o νεαρός που συνελήφθη για ξυλοδαρμό, οδηγήθηκε στο Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, όπου προκάλεσε και νέο επεισόδιο. Συγκεκριμένα ο 26χρονος επιτέθηκε και χτύπησε αστυνομικό μέσα στο Τμήμα, τραυματίζοντας τον.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ οι αρχές τονίζουν τη σοβαρότητα της επίθεσης σε αστυνομικό, η οποία προστίθεται στα ήδη σοβαρά αδικήματα του νεαρού

