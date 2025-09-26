Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο κινούταν ανάποδα στην Εθνική Οδό – Βίντεο Ντοκουμέντο

Ανάστατοι οι διερχόμενοι οδηγοί

Πάτρα: Αυτοκίνητο κινούταν ανάποδα στην Εθνική Οδό – Βίντεο Ντοκουμέντο
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα το μεσημέρι της Πέμπτης (25.09), όταν ένα αυτοκίνητο κινούταν ανάποδα στην εθνική οδό.

Σύμφωνα με το apohxos.gr, όλα έγιναν στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών, όταν αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς που προσπαθούσαν να το αποφύγουν.

Τα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας κυριολεκτικά προκαλούν τρόμο. Εκτιμάται ότι ο οδηγός πιθανότατα μπερδεύτηκε κατά την κάθοδο από την οδό Διοδώρου.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

