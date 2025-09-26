Πάτρα: Αυτοκίνητο κινούταν ανάποδα στην Εθνική Οδό – Βίντεο Ντοκουμέντο

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα το μεσημέρι της Πέμπτης (25.09), όταν ένα αυτοκίνητο κινούταν ανάποδα στην εθνική οδό.

Σύμφωνα με το apohxos.gr, όλα έγιναν στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών, όταν αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς που προσπαθούσαν να το αποφύγουν.

Τα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας κυριολεκτικά προκαλούν τρόμο. Εκτιμάται ότι ο οδηγός πιθανότατα μπερδεύτηκε κατά την κάθοδο από την οδό Διοδώρου.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο