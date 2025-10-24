Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανήλικοι απείλησαν 15χρονο με σουγιά και σιδερογροθιά για 50 ευρώ

Τα στοιχεία του ενός δράστη έχουν ταυτοποιηθεί

Πάτρα: Ανήλικοι απείλησαν 15χρονο με σουγιά και σιδερογροθιά για 50 ευρώ
DEBATER NEWSROOM

Ένα νέο περιστατικό παραβατικότητας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε πρόσφατα στην Πάτρα, όπου ένας 15χρονος έπεσε θύμα απόπειρας εκβίασης από δύο συνομήλικούς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, οι δύο δράστες, ένας εκ των οποίων έχει ήδη ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Πατρών, απαίτησαν από το θύμα το ποσό των 50 ευρώ, δίνοντάς του συγκεκριμένη προθεσμία για να τους τα παραδώσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της απειλής, οι ανήλικοι φέρεται να κρατούσαν σουγιά και σιδερογροθιά, προειδοποιώντας τον 15χρονο για τη σωματική του ακεραιότητα.

Η Ασφάλεια Πατρών έχει αναλάβει την προανάκριση και συνεχίζει τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ