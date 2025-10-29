Πάτρα: Άγρια επίθεση σε νυχτερινό μαγαζί – Τον χτύπησε με γροθιά και τον απείλησε με όπλο

Στην Πάτρα, αργά το βράδυ της Τρίτης (28.10.25), εκτυλίχθηκε άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό μαγαζί στο κέντρο της πόλης. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας άγνωστος άνδρας ήρθε σε αντιπαράθεση με έναν 24χρονο πελάτη του καταστήματος, ενώ στη συνέχεια ενεπλάκη και ένας 31χρονος Αλβανός, γνωστός στις Αρχές της περιοχής.

Σλυμφωνα με το tempo24.news, ο 31χρονος χτύπησε με γροθιά τον 24χρονο, ρίχνοντάς τον αναίσθητο στο έδαφος, και ενώ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, όπλισε πιστόλι και το έστρεψε εναντίον του θύματος μπροστά στα μάτια των θαμώνων. Η ψυχραιμία μερικών παρευρισκομένων απέτρεψε τα χειρότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και συνέλαβε τον δράστη, ο οποίος είχε απελαθεί στο παρελθόν και ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών. Στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, μεταλλικές χειροπέδες και ασύρματοι πομποδέκτες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ αναζητείται ο αρχικά εμπλεκόμενος στον καβγά. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ο Άγιος Ανδρέας” για παροχή ιατρικής φροντίδας και αποχώρησε μετά τη νοσηλεία.