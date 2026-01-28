Πατήρ Χρήστος Μήτσιος: «Είναι δικά μας παιδιά – Κλαίμε όλοι» είπε για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Συγκλονισμένη είναι όλη η χώρα για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία, όπου έχασαν την ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ, όταν το μίνι βαν που επέβαιναν συγκρούστηκε με νταλίκα, ενώ νοσηλεύονται τραυματισμένοι άλλοι τρεις.

Ο πάτερ Χρήστος, γνωστός και ως παπα-ΠΑΟΚ, δήλωσε στο ThessPost.gr «δεν πρέπει να ονοματίσουμε το δυστύχημα ότι είναι μια τραγωδία του ΠΑΟΚ. Πρέπει όλοι να γίνουμε ένα, μια αγκαλιά. Να μην μας χωρίζει το χρώμα. Να μας ενώνει η αγάπη».

Από την στιγμή που έμαθε για το τροχαίο δυστύχημα ο παπάς Χρήστος, αδυνατεί να συγκρατήσει τα δάκρυα του. «Είναι από τα πιο τραγικά πράγματα που μπορεί να πληροφορηθεί κάποιος. Το έμαθαν τα παιδιά μου, μου το είπαν, το διάβασα στο διαδίκτυο. Κλαίμε όλοι από εκείνη την ώρα», ανέφερε.

Όπως είπε, έχει συγκλονιστεί διότι γνώριζε προσωπικά τους νεαρούς που επέβαιναν στο βαν και ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τη Λυών. «Είναι δικά μας παιδιά, από περιοχές δίπλα μας. Όλους τους γνώριζα. Μίλησα με τις οικογένειές τους και τους είπα πως θα πάω από κοντά να τους δω».

Επίσης μίλησε για τη σειρά των τραγικών γεγονότων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα. «Αναλογίζομαι αυτές τις μέρες τρία συνεχόμενα δραματικά περιστατικά και πραγματικά είναι ανεξήγητο. Δύο γυναίκες που χάθηκαν στις πλημμύρες πριν από μία εβδομάδα, πέντε μητέρες που έφυγαν από τη φωτιά στο εργοστάσιο και τώρα αυτά τα επτά παιδιά».

Αυτές τις στιγμές ο πάτερ Χρήστος τόνισε πως τα λόγια στερεύουν. «Τώρα περισσότερο πρέπει να φωνάξει και να μιλήσει η σιωπή μας. Να δώσει κουράγιο η αγκαλιά μας», υπογράμμισε και συμπλήρωσε πως «πρέπει να δούμε την ελπίδα που δίνει η Εκκλησία μας μέσα από την ελπίδα της Αναστάσεως. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Περιμένουμε όλοι την Ανάσταση. Και εμείς θα φύγουμε και όσοι είμαστε μεγαλύτεροι μακάρι να φύγουμε πιο νωρίς από τα παιδιά μας και να ανταμώσουμε όλοι εκεί πάνω και να κάνουμε έναν σύνδεσμο ΠΑΟΚτσήδικο».

Η Θύρα 4 είναι ανοιχτή

Από σήμερα στις 10:00 το πρωί και έως τις 22:00 το βράδυ, η Θύρα 4 θα είναι ανοιχτή για όποιον επιθυμεί να δώσει έναν φόρο τιμής στα επτά «αετόπουλα».

Σε πένθος βρίσκεται ολόκληρη η Ελλάδα για τον άδικο χαμό των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους στον αγώνα με τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Στη σημερινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ τίμησαν τη μνήμη τους, τηρώντας ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του προγράμματος.