Πάσχα 2026: Σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου, ψάλλονται οι Γ’ Xαιρετισμοί της Παναγίας – Τι συμβολίζουν

Σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι πιστοί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας προετοιμάζονται για μια από τις πιο κατανυκτικές στιγμές της Μεγάλης Σαρακοστής, καθώς το απόγευμα ψάλλονται οι Γ’ Χαιρετισμοί της Παναγίας.

Παρόλο που η ακριβής ώρα έναρξης της τελετής μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από ενορία σε ενορία για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των πιστών, το τυπικό πρωτόκολλο ορίζει συνήθως την έναρξη μεταξύ των ωρών 17:00 και 19:00.

Τι συμβολίζουν οι Γ’ Xαιρετισμοί της Παναγίας

Οι Γ’ Χαιρετισμοί της Παναγίας (η τρίτη στάση του Ακάθιστου Ύμνου) αποτελούν ένα κεντρικό σημείο της ορθόδοξης λατρείας, καθώς επικεντρώνονται στο πρακτικό αποτέλεσμα της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο μέσω της Θεοτόκου.

Η ακολουθία ξεκινά με το Μικρό Απόδειπνο και το «Άξιόν εστιν», ενώ στη συνέχεια οι ψάλτες αποδίδουν τον Κανόνα της Θεοτόκου. Η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμα πιο κατανυκτική όταν ψάλλεται σε αργό μέλος το γνωστό «Τῇ ὑπερμάχῳ», το οποίο προαναγγέλλει την εμμελή απαγγελία της τρίτης στάσης των Χαιρετισμών από τον ιερέα.

Στο επίκεντρο αυτής της στάσης βρίσκεται το θαύμα της γέννησης του Χριστού, το οποίο περιγράφεται ως μια «νέα κτίση».

Ο Θεός φανερώνεται στον κόσμο μέσα από την παρθενική κοιλιά της Θεοτόκου, η οποία παραμένει άφθορη, δίνοντας σε όλους μας μια πρώτη εικόνα της Ανάστασης και της αγγελικής ζωής.

Οι πιστοί υμνούν την Παναγία ως το «άνθος της αφθαρσίας» και το «στεφάνι της εγκράτειας», αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό της την πηγή της πνευματικής μας αναγέννησης.

Οι συμβολισμοί συνεχίζονται με την Παναγία να παρουσιάζεται σαν ένα εύκαρπο δέντρο που τρέφει τους πιστούς και σαν ένα πυκνόφυλλο δέντρο που προσφέρει σκέπη και προστασία σε όλους.

Είναι εκείνη που κυοφόρησε τον οδηγό για όσους έχουν χάσει τον δρόμο τους και γέννησε τον Λυτρωτή που ελευθερώνει τους αιχμαλώτους της αμαρτίας. Με την παρρησία της, μεσιτεύει στον δίκαιο Κριτή, ζητώντας συγχώρηση και έλεος για κάθε άνθρωπο που προστρέχει στη χάρη της.