Πάρις Ρούπος: “Αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να ήμουν οτιδήποτε άλλο εκτός από Έλληνας”

Μετά τον σάλο που προκάλεσε το αστείο του για την ελληνική σημαία, ο κωμικός Πάρις Ρούπος απάντησε σε χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που μίλησαν για “δήθεν” καταγωγή του με ρατσιστικό τρόπο.

Χρήστες των social media έσπευσαν να γράψουν ότι η καταγωγή του είναι από την Αλβανία και γι’ αυτό μίλησε με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο για την ελληνική σημαία.

“Στα φασιστοσχόλια στα σόσιαλ μου, κυκλοφορεί ως fact από το πουθενά, με ρατσιστικό πρόσημο, ότι είμαι Αλβανός. Δυστυχώς δεν είμαι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία όπως και να’χει, γιατί αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας” έγραψε o Πάρις Ρούπος, με τις επιθέσεις από κάτω από την ανάρτησή του.