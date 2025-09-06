Παραλία Κότρωνα: Σφήκα τσίμπησε και σκότωσε 76χρονο – Είχε μπει στην πορτοκαλάδα του

Συντετριμμένη είναι η τοπική κοινωνία της Αρεόπολης, καθώς θρηνεί την απώλεια ενός από τους πιο παλιούς και αγαπητούς επαγγελματίες του χώρου της εστίασης, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην παραλία Κότρωνα.

Ο άτυχος 76χρονος άνδρας ήταν ιδιοκτήτης μίας από τις πρώτες και πιο γνωστές ταβέρνες της περιοχής. Μάλιστα ήταν η πρώτη ταβέρνα που αποτέλεσε τον λόγο να μπουν φώτα στον γνωστό σήμερα πεζόδρομο της Αρεόπολης. Ο ξαφνικός άδικος χαμός του από τη ζωή, σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους και κατοίκους.

Ο άτυχος άνδρας σε παλιότερη φωτογραφία περήφανος για τη συνέχεια του. Την κόρη του και τα εγγονάκια του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην παραλία του Κότρωνα. Ο εκλιπών απολάμβανε το καλοκαιρινό του μπάνιο, όταν χωρίς να το αντιληφθεί, μία σφήκα μπήκε στο ποτήρι με την πορτοκαλάδα του. Καθώς ήπιε το αναψυκτικό, το έντομο τον τσίμπησε στα χείλη του.

Το γεγονός αποδείχθηκε μοιραίο, καθώς ο άτυχος άνδρας αν και δεν ήταν αλλεργικός στα τσιμπήματα σφηκών, είχε επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό. Οι δικοί του άνθρωποι τον μετέφεραν στο κέντρο υγείας της Αρεοπολης που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η κηδεία του τελέστηκε χθες μέσα σε κλίμα βαριάς οδύνης. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της Αρεόπολης τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, μιλώντας με τα θερμότερα λόγια για τον χαρακτήρα του, την αγάπη του για τον τόπο και την προσφορά του στην τοπική κοινωνία. Ήταν ο Άνδρας που με την οικογενειακή του επιχείρηση έφερε τον τουρίστα στην πόλη της Αερόπολης να δοκιμάσει τις παραδοσιακές τις γεύσεις και να δει τις ομορφιές της.

Όλοι κάνουν λόγο για μια τραγική απώλεια που αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό και τονίζουν πόσο άδικα έφυγε από τη ζωή.