Παππάς: Θα επισκεφθεί την Αθήνα για τα «Τέμπη» το 2026 η Επιτροπή Αναφορών του ευρωπαικού κοινοβουλίου

Την Αθήνα θα επισκεφθεί το 2026, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να συναντηθεί με τις οικογένειες των θυμάτων των «Τεμπών», ανακοίνωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς.

Όπως αναφέρει ο κ. Παππάς σε σχετική ανακοίνωση του , «μιλώντας σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών, κατάφερε να πείσει την Επιτροπή να επισκεφτεί την Αθήνα, δίνοντας τη δυνατότητα στους γονείς και τις οικογένειες των θυμάτων να ακουστούν από πρώτο χέρι.Η Ευρώπη μεταφέρει τη διαδικασία στην Αθήνα, φέρνοντας τη δικαιοσύνη στον τόπο της τραγωδίας και διασφαλίζοντας ότι οι ευθύνες θα διερευνηθούν πλήρως, χωρίς οι οικογένειες να χρειαστεί να ταξιδέψουν για άλλη μια φορά στις Βρυξέλλες για να ζητήσουν τη διερεύνηση των συνθηκών και την απόδοση ευθυνών για το έγκλημα αυτό» τονίζει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η επίσκεψη θα επιτρέψει στα μέλη της Επιτροπής να συνομιλήσουν άμεσα με τις οικογένειες, με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και με εργαζόμενους στον ελληνικό σιδηρόδρομο, κατανοώντας το μέγεθος της τραγωδίας και τα ζητήματα παραβίασης του ευρωπαϊκού δικαίου».

«Η προσπάθεια αυτή δεν είναι απλώς μια πρωτοβουλία. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας για τις οικογένειες που υπoφέρουν, μια υπόσχεση ότι η δικαιοσύνη μπορεί να αποδοθεί και μια υπενθύμιση ότι η κοινωνία δεν ξεχνά», δήλωσε ο κ. Παππάς.