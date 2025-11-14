Πάνος Ρούτσι: Λυτρωτική η εμπειρία με την ψυχολόγο – υπνοθεραπεύτρια – “Θα γράψω βιβλίο για αυτόν” είπε η Λουπέσκου

Ο Πάνος Ρούτσι σχολίασε το βίντεο που το δείχνει να έχει επισκεφθεί διαδικτυακή υπνοθεραπεύτρια και ψυχολόγο σε μία συζήτηση που προκάλεσε σχόλια.

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, που έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, κλήθηκε να σχολιάσει το βίντεο της συνομιλίας του με την Άντζυ Λουπέσκου και έκανε λόγο για μία “λυτρωτική εμπειρία”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε ότι η συζήτηση «με βοήθησε αρκετά και ψυχολογικά και ηθικά. Δεν έκανα υπνοθεραπεία. Συζητήσαμε για την ιστορία μου, τι έχω περάσει από μικρός. Σαν συνέντευξη ήταν πάνω κάτω. Ένας συνεργάτης της υπνοθεραπεύτριας ήρθε πρώτος σε επαφή μαζί μου. Ήταν μια λυτρωτική εμπειρία για μένα. Με βοήθησε αρκετά και θα ξαναπάω», τόνισε ο κ. Ρούτσι.

Άντζυ Λουπέσκου: “Θα γράψω βιβλίο για τον κ . Ρούτσι”

Από την πλευρά της, η ψυχολόγος Άντζυ Λουπέσκου τόνισε ότι δεν την απασχολούν τα αρνητικά σχόλια, ενώ υπογράμμισε ότι σκοπός της ήταν να βοηθήσει τον κ. Ρούτσι.

«Είναι ένας πολύ πονεμένος άνθρωπος. Εγώ τον κάλεσα. Είχε ο άνθρωπος αυτός εκφράσει την επιθυμία να πει τον πόνο του από τη μυστική γλώσσα του σώματός του, να εκφράσει τον πόνο του. Να βρει το δίκιο του. Να βρει την αλήθεια μέσω της εκπομπής και μέσα από τη διαίσθησή μου. Είμαι μια διαισθητική σύμβουλος. Μπορώ να βοηθώ αυτούς τους ανθρώπους. Ο σκοπός μου είναι να βοηθήσω την ψυχολογία του ανθρώπου αυτού. Δεν με απασχολεί καμία αντίδραση», είπε σε συνέντευξη της στο ΣΚΑΪ.

Κλείνοντας η κυρία Λουπέσκου είπε ότι σκοπεύει να γράψει βιβλίο σχετικά με τον Ρούτσι, καθώς όπως είπε την ενέπνευσε η ιστορία ζωής του.

«Με απασχολεί ότι αυτό που έκανα είναι ένα λειτούργημα στην προσπάθειά μου να βοηθήσω έναν πονεμένο άνθρωπο. Ο κύριος Ρούτσι είναι ένα παράδειγμα που εμένα θα με εμπνεύσει αυτή τη στιγμή να γράψω ένα καινούργιο βιβλίο. Ο πόνος της ψυχής όταν ένας άνθρωπος περπατάει από την Αλβανία με τα πόδια για να έρθει στην Ελλάδα, κάνει δυο δουλειές και δεν έχει χρόνο να δει το παιδί του και τελικά χάνει το παιδί του σε ένα τρένο. Κάρμα έχει ο συγκεκριμένος στη ζωή του, όπως κάρμα είχε και το αδικοχαμένο παιδί» κατέληξε.