Πάνος Ρούτσι: Ευχαριστώ την οικογένεια που απέκτησα σε όλη την Ελλάδα

Ο Πάνος Ρούτσι ευχαρίστησε τον κόσμο που βρέθηκε στο πλευρό του στο Σύνταγμα όλες αυτές τις ημέρες που έκανε απεργία πείνας.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μία οικογένεια που απέκτησα σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Συνεχίζουμε μέχρι τέλους» ανέφερε σε δηλώσεις του στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα την Τετάρτη 8/10.

«Μετά από μία μάχη υπάρχει κι ένας αγώνας που συνεχίζεται γι’ αυτό είναι κάτι που θα το συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Δεν σταματάμε εδώ» είπε στη συνέχεια.