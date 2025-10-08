Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Ευχαριστώ την οικογένεια που απέκτησα σε όλη την Ελλάδα

Τι ανέφερε σε δηλώσεις του

Πάνος Ρούτσι: Ευχαριστώ την οικογένεια που απέκτησα σε όλη την Ελλάδα
Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:58

Ο Πάνος Ρούτσι ευχαρίστησε τον κόσμο που βρέθηκε στο πλευρό του στο Σύνταγμα όλες αυτές τις ημέρες που έκανε απεργία πείνας.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μία οικογένεια που απέκτησα σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Συνεχίζουμε μέχρι τέλους» ανέφερε σε δηλώσεις του στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα την Τετάρτη 8/10.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετά από μία μάχη υπάρχει κι ένας αγώνας που συνεχίζεται γι’ αυτό είναι κάτι που θα το συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Δεν σταματάμε εδώ» είπε στη συνέχεια.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ