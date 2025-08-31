Παλαιό Φάληρο: Διερχόμενο όχημα παρέσυρε 33χρονη γυναίκα

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάληρο, τις πρωινές ώρες της Κυριακής (31/08), το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, μία 33χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία παρασύρθηκε στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου από διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γυναίκα έχει τραυματιστεί σοβαρά και έχει μεταφερθεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Το ατύχημα σημειώθηκε γιατί η γυναίκα φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο χωρίς να χρησιμοποιήσει τη διάβαση πεζών.

Αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας διενεργεί έρευνα για το περιστατικό.