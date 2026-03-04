Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2026: Tι γιορτάζουμε στις 8 Μαρτίου – Η ιστορία πίσω από αυτή την μέρα

Την Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026, ο πλανήτης τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Αν και για πολλούς σήμερα η γιορτή αυτή μοιάζει με μια τυπική αφορμή για ευχές ή δώρα, στην πραγματικότητα αποτελεί την κορύφωση σκληρών διεκδικήσεων που άλλαξαν την πορεία της ανθρωπότητας.

Είναι η ημέρα που υπενθυμίζει ότι η ισότητα, το δικαίωμα ψήφου και οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας δεν χαρίστηκαν, αλλά κερδήθηκαν με θυσίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ο Δήμος Αθηναίων γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών – Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Η ιστορία πίσω από αυτή την μέρα

Η ιστορία ξεκινά στις αρχές του 20ού αιώνα. Η πρώτη «Εθνική Ημέρα της Γυναίκας» γιορτάστηκε στη Νέα Υόρκη το 1909 από το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αμερικής.

Παρά τη διαδεδομένη φήμη ότι η μέρα θεσπίστηκε για μια διαδήλωση εργατριών το 1857, οι ιστορικοί πλέον θεωρούν αυτό το γεγονός μύθο.

unsplash.com

Η διεθνής διάσταση δόθηκε το 1910 στην Κοπεγχάγη, όταν η Γερμανίδα σοσιαλίστρια Κλάρα Τσέτκιν πρότεινε την καθιέρωση μιας ετήσιας ημέρας για τα γυναικεία δικαιώματα. Το 1911, πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι διαδήλωσαν στην Ευρώπη ζητώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και την παύση των διακρίσεων στους χώρους δουλειάς.

Γιατί γιορτάζουμε αυτή την μέρα στις 8 Μαρτίου

Η ημερομηνία «κλείδωσε» οριστικά λόγω των γεγονότων στη Ρωσία. Στις 8 Μαρτίου 1917 (με το νέο ημερολόγιο), οι εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στην Πετρούπολη ξεκίνησαν μια μαζική απεργία για «Ψωμί και Ειρήνη».

Η κινητοποίησή τους ήταν η σπίθα που άναψε τη Ρωσική Επανάσταση, οδηγώντας στην παραίτηση του Τσάρου και στην παροχή δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες από την προσωρινή κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

unsplash.com

Έκτοτε, η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως επίσημη αργία στις κομμουνιστικές χώρες, όπως η Σοβιετική Ένωση και η Κίνα, ενώ στη Δύση το κίνημα αναζωπυρώθηκε τις δεκαετίες του ’60 και ’70.

Πότε θεσπίστηκε για πρώτη φορά

Η απόφαση του ΟΗΕ το 1977 αποτέλεσε την κομβική στιγμή που προσέδωσε στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας το κύρος ενός οικουμενικού θεσμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι τότε, η 8η Μαρτίου είχε κυρίως ταυτιστεί με τα σοσιαλιστικά κινήματα και την εργατική τάξη, όμως η υιοθέτηση του ψηφίσματος 32/142 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετέβαλε ριζικά το χαρακτήρα της, μετατρέποντάς την σε ένα παγκόσμιο κάλεσμα για ισότητα που υπερέβαινε πολιτικά συστήματα και γεωγραφικά σύνορα.

Ο ΟΗΕ, αναγνωρίζοντας ότι μια κοινωνία προοδεύει μόνο με την συμμετοχή της γυναίκας μέσα σε αυτήν, κάλεσε τα κράτη-μέλη να αφιερώσουν την ημέρα στα δικαιώματα της γυναίκας και την παγκόσμια ειρήνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο στόχος ήταν να γίνει σαφές ότι η ίση συμμετοχή των γυναικών παντού —στην κοινωνία, την πολιτική και την οικονομία— είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της διεθνούς ασφάλειας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.

Έτσι, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο ως μια ημέρα υπενθύμισης ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι αδιαπραγμάτευτα ανθρώπινα δικαιώματα.

